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Обнинск

Стали известны подробности об убийстве в Обнинске

Дмитрий Ивьев
08.04, 17:27
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Фото: СК по Калужской области.
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Преступление произошло вечером 7 апреля в доме на улице Мира.

В квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.

- По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина, уроженец Красноярского края, - сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Следствие полагает, что инцидент произошёл в ходе конфликта, возникшего на фоне совместного употребления алкоголя.

Уголовное дело завели по статье об убийстве. Задержанному грозит до 15 лет колонии.

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