Стали известны подробности об убийстве в Обнинске
Преступление произошло вечером 7 апреля в доме на улице Мира.
В квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.
- По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина, уроженец Красноярского края, - сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Следствие полагает, что инцидент произошёл в ходе конфликта, возникшего на фоне совместного употребления алкоголя.
Уголовное дело завели по статье об убийстве. Задержанному грозит до 15 лет колонии.