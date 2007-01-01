Стали известны подробности об убийстве в Обнинске

Фото: СК по Калужской области.

Преступление произошло вечером 7 апреля в доме на улице Мира.

В квартире нашли тело мужчины с ножевыми ранениями.

- По подозрению в совершении преступления задержан 48-летний мужчина, уроженец Красноярского края, - сообщили в управлении Следственного комитета по Калужской области. - Следствие полагает, что инцидент произошёл в ходе конфликта, возникшего на фоне совместного употребления алкоголя.

Уголовное дело завели по статье об убийстве. Задержанному грозит до 15 лет колонии.