В Обнинске обсудили «Наукоградские маршруты» с проектировщиками
Рабочее совещание провел и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.
В прошлом году обнинский проект победил во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды среди малых городов и получил федеральное финансирование.
- Детально обсудили наполнение проекта и его реализацию. В дальнейшем планируем соединить район «Солнечной долины» с территорией Нижнего парка в Старом городе «тропой здоровья», - пояснил Лежнин. - Этот маршрут станет местом для пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Создаем новое городское пространство благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».