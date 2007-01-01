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Обнинск

В Обнинске обсудили «Наукоградские маршруты» с проектировщиками

Дмитрий Ивьев
08.04, 15:20
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Рабочее совещание провел и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин.

В прошлом году обнинский проект победил во Всероссийском конкурсе проектов комфортной городской среды среди малых городов и получил федеральное финансирование.

- Детально обсудили наполнение проекта и его реализацию. В дальнейшем планируем соединить район «Солнечной долины» с территорией Нижнего парка в Старом городе «тропой здоровья», - пояснил Лежнин. - Этот маршрут станет местом для пеших прогулок и занятий спортом на свежем воздухе. Создаем новое городское пространство благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

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