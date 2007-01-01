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Обнинск

В Обнинске установили новое оборудование на водозаборах

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:41
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В Обнинске установили новое оборудование на водозаборах

Модернизация насосных станций второго подъема ведется на Вашутинском и Добринском водозаборах.

Ранее там заменили насосы.

- Сейчас мы монтируем систему управления насосами и электрооборудование, а также включаем систему управления в цифровой контур управления ресурсами — благодаря этому можно точнее подбирать режимы работы водозаборов и рациональнее расходовать ресурсы, - рассказали 8 апреля в филиале РИР.

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