В Обнинске установили новое оборудование на водозаборах
В Обнинске установили новое оборудование на водозаборах
Модернизация насосных станций второго подъема ведется на Вашутинском и Добринском водозаборах.
Ранее там заменили насосы.
- Сейчас мы монтируем систему управления насосами и электрооборудование, а также включаем систему управления в цифровой контур управления ресурсами — благодаря этому можно точнее подбирать режимы работы водозаборов и рациональнее расходовать ресурсы, - рассказали 8 апреля в филиале РИР.