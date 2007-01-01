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Обнинск

В Обнинске охватят летним отдыхом 3500 детей

Дмитрий Ивьев
08.04, 07:45
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Из них 2500 будут участвовать в работе школьных лагерей, сообщили 7 апреля в администрации города.

В выездных лагерях со спортивным и с научным уклоном отдохнут 367 детей.

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