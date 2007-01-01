В Калужской области инженер стройнадзора пойдет под суд
Мужчину из Обнинска обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили 8 апреля в региональном управлении Следственного комитета.
- В 2023 году инженер, осуществляя строительный надзор за работами по капитальному ремонту кровли многоквартирного дома в Обнинске, подписал акт о приемке выполненных работ, в котором указаны недостоверные сведения об использованных материалах, - заявили в СК. - В результате подрядчику были перечислены средства за проведенный ремонт, из которых 190 тысяч рублей выплачены необоснованно.
На данный момент инженер уже возместил ущерб Фонду капитального ремонта.
Мужчине грозит до четырех лет лишения свободы.