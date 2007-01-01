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Обнинск

Скончался бывший глава администрации Боровска

Дмитрий Ивьев
08.04, 09:57
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Ушел из жизни Владимир Канунников. В понедельник, 7 апреля, об этом сообщил руководитель администрации Боровского района Николай Калиничев.

Канунников был почетным гражданином Боровска.

Под его руководством созданы картинная галерея, центр социальной педагогики, Ноосферная школа-лицей.

Также Канунников был инициатором строительства моста через Протву.

Отпевание состоится в среду, 9 апреля, в 11:00 в старообрядческой церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на улицу Циолковского, 10 в Боровске.

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