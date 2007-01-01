Скончался бывший глава администрации Боровска
Ушел из жизни Владимир Канунников. В понедельник, 7 апреля, об этом сообщил руководитель администрации Боровского района Николай Калиничев.
Канунников был почетным гражданином Боровска.
Под его руководством созданы картинная галерея, центр социальной педагогики, Ноосферная школа-лицей.
Также Канунников был инициатором строительства моста через Протву.
Отпевание состоится в среду, 9 апреля, в 11:00 в старообрядческой церкви Введения во храм Пресвятой Богородицы на улицу Циолковского, 10 в Боровске.