Житель Обнинска отдал 150 тысяч, но остался без акустической системы

Мужчина стал жертвой мошенника, сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Обнинец решил купить оборудование через интернет и нашел соответствующее объявление. Продавец прислал фото. После этого житель Обнинска выслал всю сумму. Его не насторожило даже то, что первую попытку оплатить покупку банк заблокировал, приняв за подозрительную.

Автор объявления также убедил обнинца выслать ему фото паспорта, а потом по видеосвязи показал, как он якобы оформляет посылку в транспортной компании.

В итоге никакой товар покупателю так и не пришел.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.