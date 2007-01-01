+1...+2 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске снизилась заболеваемость ОРВИ
Обнинск

В Обнинске снизилась заболеваемость ОРВИ

Дмитрий Ивьев
07.04, 14:30
0 162
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

За последнюю неделю зафиксировано 168 случаев, сообщили 7 апреле на планерке в администрации.

Это примерно на 15% меньше, чем было за предыдущий период.

Также у восьми пациентов выявили внебольничную пневмонию.

Новости по тегу
здравоохранение
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkpMQlExM09BYmhjbERySVhaM0FKQVE9PSIsInZhbHVlIjoiZEk2L1FRWTZUUnREbWlOMzVsS2dWZkl2M294TWdXa255Q29qQTJUVitsRkdjM210bnJINEFFay9UTWFLcWZmMnlEVVlQVTB0L3ZHaDdFRzZ5QzJWUkVPSlJmT0d5RzAvZUwzODE5aW93UlQvVU12RUtlbEV5cTJRUnhpU0QrYytIdURVaGlIMDlOQkpqY3h1SFFWcldsM1gxekVDUUhpMDI5cjRRdlpqRlNPY2hJakNiZitFWmxHUE9hL21tZ0JZT1loUmVQa2lnNkhsbG5kQkQ4OHoyclZRUjRYQitRM2c4Zzh3WU5HbEFnWHJIdE9BUjZlYXN3N3lGVDNWQnpNS2JWNWk2Mjc5OEdkODVkUXNKSHY0dlh4dHVQNEpSTzdHZUxHS2RDTTR6RDh1RUNZQ2N3ckcrTmZzWm1QV2pwRkt2eUNXWUd4OUxaVXVsSnpzSCtiL3Y5SlF2NlJ2N2JvNyt2NlhETVJTblN6N1l3L1FlTnpHaFVuOUhxRnVaUVBBZGlHWkZZK1RCUm9BcTVWOFJTUU9oU0JVbUlZYVR1Z1hIUDljWVpWZDFjTnVGZndVdFNyRVg1SzVlU01vSTdJcCIsIm1hYyI6IjEwYTc4YWNlMzVlMTU3NmY0NzJhY2JmMDI0MTA0Mjk0MGQ3YmI3ZTkzNWJhODc5NTQyNzZhMWZjOGE5NWI0ZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImtWR1lxY0cyVWE3YzJxd2dKT1F2S1E9PSIsInZhbHVlIjoiSnFiL0l4RmdiUmJNM2tpNzJvRXZYYW9Od2xReHc1N2ZtRWNQVms1Zmd6WjZWNWhMVVo3UU9WRmlCL0dMTFRzSFNXQ20xcDgxeXVvT1d2dlVYZThsV0twUUNZbEhMM2FNTVRpUkFOTHlvOWZsZ2Fjb2NIMDgwS3pRZUVhU1FXWkd6cExzUHIzcWFmbkh5dzZhelcrczFHd2d3dXBaYkZSZUVMSDFKZ2ZSS0dEUlNKMHdMTmFlamFTSU9aM1M5VGZNclA5N0VzK1E0Umk1bzZrZ0I0SEN1RU5DWDhsNFdYSVNzT2pIQ2F1RG41Zmh0UVg0STltanM3WG5KTHdWVUFYVWd3bVBFMXR5U1BrMUJtc1F1YkU2bmtRZm40MmRVU0VyaGxTMnVnREltZkZneVhmRFVILzlyNFJNKys2Q2dDVDJjN2lCb29mZlRHUkp4dUIyc2JiZ3VWNDBXUEI4azB5KzF3SFZVYUdlRFQ0YVZJVExGQTlUeTNXTU9OWm9QQmd3Z2ZxcUNzdFAxTUJsUlY1MFNEYXhFbExGUlNmTGNla0JjM0dBYWx4UmlQdkxuU0IwVnpBWWJVSjhrWi95Vk1tZko3Nk9YUEIyN2tzN2wrYWl1UlZkTXVVa1I0d0ZFN2tJaXBFS2J6SkwxQjdselYrci83VEtZTEFxWlRtMVhXVDR6cm0rSm9jNTc4cStDMEdOaWpIOEgzK1g1ak1JakNMaHUyV0dhenRubys1NnQ5cDRmeHNKSWxBVVkyK3p4SHBPTmRIWk81LzhsQ1B5L1RCenJaK0dtOXRnM3hWSEl6RS82V05kU1NESzNaTi9KL1BlcXQ0N1JnMzh1dS9pWEF3YSIsIm1hYyI6IjRlYWQ1ZTUwMzNlNzcwZDYwYjY0ODk3ZjMxMTIyOTI2ZWIyNmMyMjY1ZDZhN2EzMDg4YjhkZmYxYTI2MzJhM2UiLCJ0YWciOiIifQ==
18+