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Обнинск

В Обнинске автобусы опаздывают из-за сугробов

Ситуацию 7 апреля прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».
Дмитрий Ивьев
07.04, 15:40
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- Ранним утром сугробы на подъездах к остановочным павильонам задерживают движение автобусов, - говорится в официальном комментарии, - дороги ещё не везде очищены и обработаны, так что водителям МБУ «ОГТ» приходится соблюдать повышенную осторожность на некоторых участках, чтобы не задеть припаркованный личный транспорт.

К середине дня, когда коммунальные службы завершают уборку основных дорог, - ситуация стабилизируется.

Пассажиров просят отнестись с пониманием к возможным опозданиям.

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