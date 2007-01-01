В Обнинске автобусы опаздывают из-за сугробов
Ситуацию 7 апреля прокомментировали в «Обнинском городском транспорте».
- Ранним утром сугробы на подъездах к остановочным павильонам задерживают движение автобусов, - говорится в официальном комментарии, - дороги ещё не везде очищены и обработаны, так что водителям МБУ «ОГТ» приходится соблюдать повышенную осторожность на некоторых участках, чтобы не задеть припаркованный личный транспорт.
К середине дня, когда коммунальные службы завершают уборку основных дорог, - ситуация стабилизируется.
Пассажиров просят отнестись с пониманием к возможным опозданиям.