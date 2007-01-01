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Обнинск

«Квант» разгромно проиграл в Обнинске

Дмитрий Ивьев
07.04, 11:40
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Неудачно завершился матч второго тура нового сезона во Второй лиге для команды из наукограда.

На домашнем поле обнинцы уступили «Спартаку» из Тамбова со счетом 0:5.

В турнирной таблице «Квант» занимает пока 14 место из 16 возможных.

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