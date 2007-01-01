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Обнинск

В Обнинске две легковушки столкнулись на Пяткинском проезде

ДТП произошло около 9 утра в понедельник, 7 апреля, рассказали в ГУ МЧС по Калужской области.
Дмитрий Ивьев
07.04, 11:35
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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Там столкнулись «Шкода» и «Мазда».

У машин разбиты передние части.

По данным спасателей, травмы получил один человек.

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