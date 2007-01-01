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Обнинск

В Обнинске собрали 100 мешков мусора на детской площадке

Дмитрий Ивьев
05.04, 12:00
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Субботник прошел 5 апреля в Белкинском парке.

Об этом сообщил и.о. главы администрации Вячеслав Лежнин.

- Убрали листву, ветки, мусор - собрали более ста мешков. Теперь здесь чисто и опрятно, - отметил чиновник.

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