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Обнинск

Мусор убрали на нескольких улицах Обнинска

Дмитрий Ивьев
04.04, 19:04
0 254
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В городской администрации сообщили, где прошли субботники в пятницу, 4 апреля.

Работы проводились в Пионерском проезде, на улицах Глинки, Гагарина, Красных Зорь, Привокзальной площади.

Собрано более 30 кубометров мусора.

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