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Обнинск

В Обнинске объяснили работу трех автобусных маршрутов

Дмитрий Ивьев
04.04, 15:01
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Горожане часто жалуются на автобусы №10А, №10Б и №10В.  Якобы они ездят только для работников отдалённых предприятий.

- Маршрутами № 10А, 10Б, 10В могут пользоваться все без исключения горожане, хотя конечной их остановкой и является ВНИИСХР. Никаких ограничений нет, - пояснили 4 апреля в «Обнинском городском транспорте.» - Но важно учитывать специфику работы этих рейсов. Например, «десятки» останавливаются далеко не на всех остановках на Киевском шоссе. Так прописано в контракте, и водители МБУ «ОГТ» действуют по инструкции. Отличает маршруты и расписание движения: только в утренние и вечерние часы пик, то есть с 7 до 9 и с 16 до 18 часов.

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