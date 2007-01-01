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Обнинск

В Обнинске рассказали, где прошли субботники

Дмитрий Ивьев
04.04, 16:21
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За четверг, 3 апреля, собрано около 30 кубометров мусора.

Об этом сообщили в администрации наукограда.

Уборка проведена на проспектах Маркса и Ленина, улицах Гагарина, Калужской и Курчатова.

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