В Обнинске инвалид-колясочник не может попасть в свою квартиру
Проверку публикаций в СМИ на этот счет 4 апреля начал калужский Следственный комитет.
- В публикации говорится о том, что инвалид-колясочник не может беспрепятственно попасть в квартиру, расположенную на первом этаже дома № 16 по проспекту Ленина, - пояснили в СК. - Также журналисты обратили внимание на проблемы с доступом в городскую поликлинику и отделение реабилитации инвалидов на базе ортопедического предприятия.
Сейчас ведется проверка.