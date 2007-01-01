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Обнинск

В Обнинске инвалид-колясочник не может попасть в свою квартиру

Дмитрий Ивьев
04.04, 14:50
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Проверку публикаций в СМИ на этот счет 4 апреля начал калужский Следственный комитет.

- В публикации говорится о том, что инвалид-колясочник не может беспрепятственно попасть в квартиру, расположенную на первом этаже дома № 16 по проспекту Ленина, - пояснили в СК. - Также журналисты обратили внимание на проблемы с доступом в городскую поликлинику и отделение реабилитации инвалидов на базе ортопедического предприятия.

Сейчас ведется проверка.

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