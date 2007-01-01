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Обнинск

В Обнинске из-за пробок опаздывали автобусы

Дмитрий Ивьев
04.04, 07:55
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Вечером 3 апреля в городе было затруднено движение.

Пробка образовалась на проспекте Ленина.

Автобусы ходили с опозданием, рассказали в «Обнинском городском транспорте».

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