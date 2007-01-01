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Обнинск

В Обнинске установят кинетические фигуры

Дмитрий Ивьев
03.04, 16:43
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Совещание прошло на месте будущих работ по благоустройству сквера по улице Жолио-Кюри.

- Осмотрели состояние территории, обсудили с привязкой к местности план работ, - рассказал 3 апреля и.о. главы администрации города Вячеслав Лежнин. - Существующую архитектуру сквера сохраним, но уберем парапет перед памятником. Заменим покрытие пешеходной зоны, поставим новые скамейки и урны, сделаем современное освещение. Готовим и новшество – кинетические фигуры, таких в Обнинске еще не было.

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