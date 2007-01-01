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Обнинск

В Обнинске кража сыра попала на видео

42-летний мужчина вынес из магазина 7-килограммовую головку стоимостью 6000 рублей, рассказали 3 апреля в полиции.
Дмитрий Ивьев
03.04, 15:05
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Действия преступника попали на записи камер наблюдения.

Сыр вор есть не стал, а продал на улице случайной прохожей.

Также этого человека подозревают в краже из квартиры. Дверь была приоткрыта, а внутри никого не было. Мужчина вынес бытовую технику, деньги и документы. Ущерб оценивается в 215 тысяч рублей.

За кражи мужчине грозит до шести лет колонии.

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