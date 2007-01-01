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Обнинск

На одной из улиц Обнинска просят не парковаться для проведения уборки

Дмитрий Ивьев
03.04, 11:30
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Работы пройдут в пятницу, 4 апреля, сообщили в МАУ «Благоустройство».

Коммунальщики приедут в 8 утра.

- Убедительно просим не парковать машины в указанном районе, - говорится в обращении к автомобилистам.

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