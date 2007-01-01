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Обнинск

Жителю Обнинска дали крупный штраф за фиктивную регистрацию мигрантов

Дмитрий Ивьев
03.04, 10:21
0 338
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В его квартире прописали троих иностранцев, хотя никто из них там не жил.

За услугу обнинец получал деньги.

Виновника оштрафовали на 130 000 рублей, сообщили 2 апреля в объединенной пресс-службе судов Калужской области.

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