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Обнинск

За день в Обнинске собрали 50 кубометров мусора

Дмитрий Ивьев
03.04, 10:04
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Уборка прошла на нескольких улицах, сообщили в администрации наукограда.

В порядок приводили территории на проспекте Ленина, улицах Белкинской, Комарова, Гурьянова.

Также субботник прошел у школы №9.

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