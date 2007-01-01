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Обнинск

Жителям Обнинска напомнили о запрещенных для провоза в автобусах вещах

Дмитрий Ивьев
02.04, 16:43
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Это сделано в связи с началом дачного сезона.

- Строго запрещено провозить в автобусе огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, предметы и вещи, длина, ширина и высота которых в сумме превышает сто восемьдесят сантиметров, колющие и режущие предметы без чехлов или в не завернутом виде, предметы и вещи, которые могут запачкать автобус или других пассажиров, - заявили 2 апреля в «Обнинском городском транспорте».

Пассажиров просят не занимать рассадой и инвентарем слишком много места, не мешать проезду других пассажиров и планировать время поездки заранее.

- Следите за тем, чтобы ваш багаж не мешал другим пассажирам и водителю. Не кладите тяжёлые предметы на сиденья или в проходы, - подчеркнули транспортники.

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