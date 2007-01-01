Жителям Обнинска напомнили о запрещенных для провоза в автобусах вещах

Это сделано в связи с началом дачного сезона.

- Строго запрещено провозить в автобусе огнеопасные, взрывчатые, легковоспламеняющиеся, отравляющие, ядовитые, едкие и зловонные вещества, предметы и вещи, длина, ширина и высота которых в сумме превышает сто восемьдесят сантиметров, колющие и режущие предметы без чехлов или в не завернутом виде, предметы и вещи, которые могут запачкать автобус или других пассажиров, - заявили 2 апреля в «Обнинском городском транспорте».

Пассажиров просят не занимать рассадой и инвентарем слишком много места, не мешать проезду других пассажиров и планировать время поездки заранее.

- Следите за тем, чтобы ваш багаж не мешал другим пассажирам и водителю. Не кладите тяжёлые предметы на сиденья или в проходы, - подчеркнули транспортники.