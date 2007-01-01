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Обнинск

В Обнинске восстанавливают бордюры

Дмитрий Ивьев
02.04, 15:10
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Этим занимается Служба по ремонту автодорог, сообщили 2 апреля в МАУ «Благоустройство».

- Сегодня проводятся работы у администрации города и по улице имени Маршала Жукова, - говорится в комментарии коммунальщиков.

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