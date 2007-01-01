+11...+12 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске готовят рассаду для городских клумб
Обнинск

В Обнинске готовят рассаду для городских клумб

Дмитрий Ивьев
02.04, 14:31
0 244
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Фото в среду, 2 апреля, опубликовал и.о. главы администрации наукограда Вячеслав Лежнин.

- Специалисты зелёного хозяйства МАУ «Благоустройство» готовят рассаду для высадки в городе, - прокомментировал чиновник.

Работы начнутся уже в ближайшее время.

Новости по тегу
благоустройство
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6Ik44bEx0OHFzNUoyR1oxN3duYSt2MlE9PSIsInZhbHVlIjoic25UVmdOMzU1KzBBSHRwaVNmRGZaTkl6RVJTWUo3YVZuaTJmdW9ZTUZkeTBxR1U5b3lDSk5oVkxEZEhlN3JvSEYyTFV2R3drMElsNGtrZ0FPOFYyVXQ0bU1tZzh1eGdzd1BnNVRDNjdZNFd2VWFyNDVaa2l2ZlIwM3p0aDREdmlES0NSZDVhd0tHeWdNRmdwdzJsR0lETElWYkQ2Z2w2dUQ3S1pGMmcxOEpWdTJabG5hMkw1cVlXaUlTa2NPU2s0NXRJeHBxMzdIeGYyejl1UW9JcWVDYm95S0pHeFRoOUtFM1VmaEh5Z2crZkNnb29MZGJVcTNLM2N1ayszaGlXbCtMek9nWUFNZG9DN2RjdlNia1laMTBiYmIvdjMwZ1RkVWZLb09BRFNSczlDMFpMeU1MZTJnT1lJaEY3dVRrQWVKR1BzYXl0bElTc085SS9aejU1bTl2M0EwNXlsNU1IWFpDOW5jNHlwbGlIRHdVZUdwUkFvZEJZU3cxS29sRjhpKzRialJpQ2R4K1dGUVpwYkxjM0xOcnBvZ0JQbWg4d0xhcDU2TGZ3U011VjkzTGgvRHhMVG5hOFJ5VnFDRkVmWiIsIm1hYyI6IjIxZDE4NWQ4MmY2YzEzMDdlYTg5OTI4YzY4Y2Q0ZjgyM2M0M2M2NTE3NmU5ZmU1MDI2M2RjMGRmODhlYmIzOWEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImRlYXlvVzBjNmJGYmt2dERnM2E3Rnc9PSIsInZhbHVlIjoiVlN1dEZQL0hQQWNhN3gzbnVSK1IveGUrcGU1WUtWbUkyMjM0alZKdkw3anFZN3hMaWJiR0paMnkvYkFQYUhiVWpCaXU5K0RYSXVFRzdmZGtkV2o0Tko3NHd4Mm5LOGI1VFVRclZmMmJ2Wm5qNnVwYWRJSjBOY3VjNDBqU2pyL0FVYXEyVW5YSUR2a0d0eHgxT2lZMkR2OEt3dllDeGtyT2l6RUFQdmJ6bmtmczNVeHgzNnl4dmY0aDI1ejZxMWxVOGJSd3M1SllOZXZkZng0dk8rY2duR2FxUk5kQkJGdmhtSk9TcTZmSHdUM3RYbi9Dam1ta0hDeWQ1UE0yM3N0MkRmSVdGVVFGWW84VTJpa1kzaVowbmovKytjZXhmdUQvaGJHdjhHZWlmbVBOQ1BtVjd5Y3ZmRG1rOVFlVTRUS2lkcHczZkV3NU1oVk5GSzlpc3VJUGFGMXEwSGE5T0YyTGdxSVJjY0xaaEx1SGtpTjFtTXJyQk1MVGxBL1BMaDFIWENsT3I0RVFCelJFMmYxdnVrQlNSV0xXVUdxU253TmdWUGduaE9ScHZRemhvSllzams0aDRBNmpZTE9ib1NNZHovZ2VUbkNaZTU2QXk5YmhkZWozazltd1lrRElZRm95Y3hoTjdvcVpvSkJ0WHQ5Uk8zN1llR295OXYyM2lhSWd3cWtMZ0FkYnVleGJtUmQ3aW1uRFh6ZVhrM2VjQ3pQblRnNEMzdnlDYkltd1NHcEdIRjI4dzJ5SzIvZkR0OWpRZ0J5ZTRTT2RFOU9GbmdmUUdxeDhuZ2NHK0ZGMCtlaXdmRVY4SCtlNEJ4dkJna29TaUZhTkJndmpkaWNha2ZOWiIsIm1hYyI6IjJhMDkwZDZhZDZjZTY0Yzc2MWRlNjU5MmFmMTkxZjdkZGYwZjU4NWFkMTYzNTM5NDE5ZGYyMWFmODcyNjdkOWUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+