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Обнинск

Жителю Обнинска вернули деньги, которые он отправил мошенникам

Дмитрий Ивьев
02.04, 14:56
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69-летний мужчина получил обратно 300 тысяч рублей.

Деньги суд обязал выплатить женщину из Ленинградской области, на которую был оформлен счет мошенников.

В среду, 2 апреля, об этом рассказали в прокуратуре региона.

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