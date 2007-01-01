В Обнинске газифицируют Морозовскую дачу
Работы запланировано выполнить в нынешнем году, сообщили 2 апреля в администрации наукограда.
Из-за статуса особо охраняемой природной территории, которая окружает достопримечательность, возникли сложности, поэтому сейчас прорабатываются варианты безопасной прокладки коммуникаций.
- Морозовская дача – один из важных объектов культурного наследия города, - подчеркнули в администрации. - Здесь проходят различные экскурсии, выставки, мастер-классы, спектакли и ежегодный Пленэр-фест для художников из разных уголков России.