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Обнинск

В Обнинске газифицируют Морозовскую дачу

Дмитрий Ивьев
02.04, 14:43
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Работы запланировано выполнить в нынешнем году, сообщили 2 апреля в администрации наукограда.

Из-за статуса особо охраняемой природной территории, которая окружает достопримечательность, возникли сложности, поэтому сейчас прорабатываются варианты безопасной прокладки коммуникаций.

- Морозовская дача – один из важных объектов культурного наследия города, - подчеркнули в администрации. - Здесь проходят различные экскурсии, выставки, мастер-классы, спектакли и ежегодный Пленэр-фест для художников из разных уголков России.

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