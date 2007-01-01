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Обнинск

В Обнинске апрель начали с уборки 40 кубометров мусора

Дмитрий Ивьев
02.04, 08:10
0 282
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Субботники прошли у школы №9, на улицах Жолио-Кюри, Энгельса, Белкинской, Звёздной.

Также очистили территорию на Шацкого, 1, рассказали в администрации города.

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