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Обнинск

В Обнинске задержали торговца наркотиками

Дмитрий Ивьев
01.04, 13:50
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Фото: УМВД по Калужской области.
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У 37-летнего мужчины нашли 17 свертков с метадоном.

Он собирался их продавать через закладки, рассказали 1 апреля в УМВД по Калужской области.

По уголовной статье подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

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