В Калужской области директор компании спрятал деньги от налоговой
Уголовное дело возбудили в отношении руководителя предприятия в Боровском районе.
- С марта по декабрь 2024 года подозреваемый осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации, и сокрыл таким образом денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, - рассказали 1 апреля в управлении Следственного комитета по региону.
Суд наложил арест на имущество директора. Расследование продолжается.