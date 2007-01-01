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Обнинск

В Калужской области директор компании спрятал деньги от налоговой

Уголовное дело возбудили в отношении руководителя предприятия в Боровском районе.
Дмитрий Ивьев
01.04, 12:37
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- С марта по декабрь 2024 года подозреваемый осуществлял расчеты с контрагентами, минуя расчетные счета организации, и сокрыл таким образом денежные средства на общую сумму более 4 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, сборам и страховым взносам, - рассказали 1 апреля в управлении Следственного комитета по региону.

Суд наложил арест на имущество директора. Расследование продолжается.

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