+9...+10 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Калужской области «Пежо» столкнулся с грузовиком
Обнинск

В Калужской области «Пежо» столкнулся с грузовиком

Дмитрий Ивьев
01.04, 06:54
0 306
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло в ночь на 1 апреля в Боровском районе на дороге А108.

Там разбились легковой «Пежо» и грузовик «Шакман», сообщили в ГУ МЧС по Калужской области.

По предварительным данным, пострадал один человек.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
2 оценили
100%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IldpaHMvTzZub2U1cU1xQUZXUVIxRHc9PSIsInZhbHVlIjoiU2RxeVUvSkRlbVlvOFFhaTBPTHFObWNnTGc5TFFKU0tydFlwbVptbFRIQVNBaVdxR0gxc2pwOUwvbFBpcmlkOERFakZuY1dTeXdQZTJwY1EwY0grY2w4UURCUFhqYUJLSjE5cGNQVEF5ZUlwdmVjN1hHTzNUeWRsbHBqY2FzNUlzS2VBWng5MS9jMTgzUjhaNmtlUW56TXBGSDFuc0pxUmpEdWRwZk5UbWRhbXhvUXpiTmhMcmhKOTJrc1F2eHg2MTR0bktaeVN6cnlXVVhjMjFOU2gzVFhPMm5saXZoZGIzZE1OTk56VUZNb2VHU08vQyt5b1R2M1hkakIzNDZyTkM2UXNCRDFlVkV2LzdDL2NEYkw2bWxBNnZVempkM0hXbEpxaEIwOEsxTUY2VW5NUWpkOWN4a3NEc3Q0LzExTU8ydHFLeUNvekxFdnA0ZmU2aEZkOTR0WkEydFd5b3A3STdyNEdrOExoejVkSXRQQUY4WkdiU1AyYThMMHNJbldzOHV2RjBIM2g5NWRSZlhYR2VzLzE5K2NFRHRaZm9va0ZhZGNyOWxGQndzZmFmWW8raGg3NitBOVc4RmkzY3p4VyIsIm1hYyI6ImM5MDExMmJjNjRjYTMxZTdiNGQzZDEyNGVkMWFmNTAxY2I3ZWUwNWMxZTQ4ZTFlMTkyMmRmNDAxMzczYjNhNjciLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6Ink1bm44M1BFUHZOY2JpWnFKNFpuakE9PSIsInZhbHVlIjoiRVRSaHArWXJEa3J0SmtwU3V4M0JXVGo1MWRzeE91R0o5dEFLSGJjUE9CcEJEQ3ZVb29PTXZ4azFrcUlZYlByV1FHRjBmSXgwUWJ3M2ZlQnhUY2ZQWWl0WFI5QWczWHRxTzA3YVllc09YcW9UOFRkZUhGSXc1UTd0RzhtVDd5eTdQSUVWYWZmMnF4VUJFTGlubDlYNW5pRFI5NXgrMVZXMFRMT3NKclIremRhTXAvUzFVckU5V0hWSzVQSjNKekhxeVNPTjVmZUt4ZGs0VTlzaDV2cUw4NW5vd3hwMVQwSGhLNXY1dXBhYW9jMVJQUkJCbnYrWTJmemJGYjdnQW9rbWI1SERON1JPcFE1L3ZjRDRzL00zRWRYenpqQ2w2RWFIc1FzUWhETndTcXl1YXUveEoxVzNVanN1SmRPdTNjZUVmWU80YURuVlBwZ1BnZklnU29SMVplNTNaSU0zTGs4ZHFRNHl6aUxrei9tcHAyVjk2N1hEQUpYeTloNW5NVXpkK3J0Tm5sbExZZmNiY0N4S2ZLSDJkVlRFa2VRTVA5aDhWOWxlTHJveUlOQWFHU2VLNU9VR2pTdk9jZ3UrOGFuU2FNMjF3M3BsR1kxUFA2K2pCLzRyRVJwU1FXK0FLdVJES2t1MWhtQkpzam5IckpKaUQrOUlPekRnY3Vud2ZxUHJzSjlFRUhGMDVqOVlITFkxTFd3TzVoUUlYUXlzTTY0ZG03K3VXb1Y4QmVicjl0ZzlEdDkvVFRaUUN1SHNseXVmcXlTamt1UVhEWXVCSVIxem5EQkl2L24xbnR5MzkwVVlXZnhsUU1rcytIdmVndTF4OVFaSCtKQ0xuQlMyMXd6NyIsIm1hYyI6IjIwNjFiMWUyZWJhYjViNmU2ZWI1YTg0MGMyYzE0OWZkM2E2YzRlZDdjZjJlMDQ5ODYxZmJhYWJmMGY2Y2RkNTUiLCJ0YWciOiIifQ==
18+