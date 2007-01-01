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Обнинск

В Калужской области тракторы разбили дорогу

О проблеме рассказала жительница Боровского района.
Дмитрий Ивьев
31.03, 16:46
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- Колхозные трактора полностью разбили дорогу до деревни Отяково, - написала она. - На сегодняшний день легковые автомобили не могут проехать от фермы в стороны Колодезей!

- Действительно, на этой дороге есть ограничения движения крупногабаритной техники. Если вы стали свидетелем нарушения правил дорожного движения, обратитесь, пожалуйста, в Госавтоинспекцию по телефону: (48438) 2-16-00. Касаемо содержания дороги, в апреле планируем отсыпать указанный вами участок щебнем, - ответили 31 марта в министерстве транспорта региона.

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