+12...+13 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске открыли проезд по улице Красных Зорь
Обнинск

В Обнинске открыли проезд по улице Красных Зорь

Дмитрий Ивьев
31.03, 12:00
0 448
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Теперь автомобилисты могут двигаться между улицами Жолио-Кюри и Победы.

- Здесь под дорогой построен участок нового хозфекального коллектора диаметром 1200 мм, - рассказали 31 марта в филиале РИР.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InlXaWVRL2g4d1pRZjFoaGZyTXhodWc9PSIsInZhbHVlIjoiemhYZUo1RjlIT3BrdUxBaEZ6QnFEem1uRWJiMnlnejg3cjl0QU9TMGJwMlBKbjBFSy9uOFlBNVE5YnlEWUNsSnU1Wit1V0EyVVRlVXhReGtFMzYvSHlicGpxaDRSdmZBMWE2d1ErTktHLzI3U1RtNk1ITUFSQ0RKMGtCUEpvbUVpQ3RzdDR6RFRxUE96aFRKOGppY3RveXNLU2Vvb09tOFZsL3ZocFYyYkpzUEZwRWc1aG5CY0VlcDRZVHdBaWgxK1FZYlUvREdvRTY1cXlpRVRmNnNNQXhJTGdad0FYVlV3THF5blZWb3llVDF0OXlkQzFQYnRON2RXQVVJL2FSbFEzYjcxbXFyNmM3Nmtic0I2VzAreHE3amtqSUdxS1hxT0RnL0ZjWFo2U2J1dEFRQ3pRc3ZCUVpsUVFyL0pDVDJiMjB3ZW1JMXRkbjBTTGFTUmE2MUdxS2FEeTBaTkl5K1lQN1ZKaHlwb2tVYkJGUmRlbElqTWRkYzRCUHdGYk9Zd0lmbmtwcGJYSkNmaC8zUSs1bWF5MDgvVkx2NDNublJ3QXVub3dNYms0NVdiQ1QwSGdoc0lZcW8vVk1vNklXRyIsIm1hYyI6IjJkM2ExYTZjMmI1NWMyYTNiZDQzZWE4YzMzMjE5ZjE4ODZmYTU5ZjhjYWVhM2RkNmMwNjhjOTcxNzQyZmU4ZmIiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IlEzRDlpeTJBbGJYQlZac2pCR0NlZkE9PSIsInZhbHVlIjoicDF0bzdnY1pWVGl6VCtubG9uaVJmMGVCYm85ejN2MkdTb2w2WGVpaFdjd1FaWEdUZkZuVmlDRmRSalUwN3YxOHRTTk51b1lHUWVpbmVFN1NHSng2cHl6MU9kWFJzS3ptMXVsNGlHdlN2RFV6M2NsWGdLeGlMOEJQMVJ3R3hZRFFsTnk3d1k5NWU5eEtxd2FTVUlOd3FOUTZZbVpoUDByWUhENGVieHJWRW1HTEI2cm5jRFN0cS91ZUgwRllOTDhaL3FqV2ZYT2xMWDh1bEExeWVibERjMnlydTg1KzcvSG5PMXpsWjRyL0M2UWRCM2FINi9YVG5Jd0FyblRJZk0ycFh5dmp6WHNzZHlXUzd1ekVrM3UyT1VnS0JMelJXV2N1MExzYkhyb0owb1hwTnVQU2pqenRsTXk2dU5zUHJDR0xIajVXSlhCR0pLTUlJQ2xicVBWbkNCdWZJMlpBMU9tbElxUDRmWDFLWTZ0Z24ydFJHTVlKYkpMQ054RDY5V1dvcG95cWtZdGp1M0JqWk1LN25DclBxcFFDZmRJUzRCQjFQc0x2VXNsUFFDZjNvZmhzdForSEorTjN3bVBhRE5nTWg5WkZNUDBZY0ZGQmxyMEx0NkRhUVpWYnlYZnVna2l0VWkreThDMUJxLyszVCsvcHJWK3Njck1rY1JKSkdiUjZ2b1MxNkNNL29Cekh6NzlBWjdmTnJiVnhrWFZHaUlkN01lSXpNZEZ5QlJqMXVXa1U1R0hnYk9sOWYxREFKQ1R0N0xOdEZDK3kyS1FqOFlmaHZ3WlovWVVTTVdaN0RMOGFPbWdYQkFrRjkvUHNkUUx3cjRNaXhaeWQrY1dHVFo0NyIsIm1hYyI6IjViMTgwM2Q2NjgzOWFmOGJkYmY5ZGNkM2JhYzJjMTllOTE2MmE0ZTg3MGY2YzY2NDJhNGRjYzRmZGYyMmIxOWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+