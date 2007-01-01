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Обнинск

В Обнинске жалуются на вонь в городе

Дмитрий Ивьев
31.03, 10:13
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Сообщения о неприятном запахе появились в соцсетях.

Официальных комментариев на этот счет пока не поступало.

Однако в филиале РИР 31 марта сообщили о завершении ремонтных работ на одном из вторичных отстойников на очистных сооружениях.

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