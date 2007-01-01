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Обнинск

«Опель» перевернулся в Калужской области

В ночь на 31 марта ДТП произошло в Боровском районе.
Дмитрий Ивьев
31.03, 09:30
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Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
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По предварительным данным, водитель «Астры» не справился с управлением на дороге Боровск – Федорино – Медынь – Верея.

Машина съехала в кювет и перевернулась.

В результате происшествия пострадал один человек.

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