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Обнинск

На четырех улицах Обнинска проведут ямочный ремонт

Дмитрий Ивьев
28.03, 13:50
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Работы запланированы на период с 31 марта по 4 апреля, сообщили в администрации города.

В порядок должны привести улицы Звездную, Парковую, Жукова, а также проспект Ленина.

График могут скорректировать из-за погоды.

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