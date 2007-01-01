+8...+9 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Обнинске улицы уберут к концу апреля
Обнинск

В Обнинске улицы уберут к концу апреля

В городе прошел очередной выезд комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог.
Дмитрий Ивьев
28.03, 09:59
0 296
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

Участники осмотрели улицы Курчатова, Маркса, Энгельса, Борисоглебскую и Северный въезд, где сейчас активно идут работы.

Заместитель директора МАУ «Благоустройство» Галина Королёва рассказала, что на прошедшей неделе смёт убирали на улице Университетской, Ленина, Цветкова, Усачёва и в Кабицыно. В планах – уборка на Маркса и Ленина.

- Сейчас готовимся в 9 мая. До конца апреля приведем улицы в порядок, - приводит слова Королевой городское Собрание.

Новости по тегу
дороги
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6InpWYnVmdlZ3MWY4TzBPVlE0RnZrR3c9PSIsInZhbHVlIjoiYVJtNW50UmVSYTJGTGtrRjNybFdRV2ZWZUtKWk1ZWEY4dWVUYmxkL3hxREFkVkttRk5oVkVDamRCRHdYTk0xZkFRRDZqNkYrL3dhdDFzaHoyZFBPWGxuTUt1UU13MzNtalBXdUgxWUtqOVQ1bHdkRkZGZ1FOUzBSN3dWL1JwS2FtbE82amt6NFdydTNJUTJ6ditwMVR4c01nZElZcHd3TjhwR3YvVzhSYmNCUHZTMWpQUVlaRmtWL1BVV25DSFJyaEtuM3BWYXkvZjVwTU1ObjE5MExKOGs1NjA4NjYrY2tqMXU4Y2pEMjlQZS84UzNwcXpZck5ReTd0RlI5SXJOSzJxbWEwOTdWK21yODJSRC9zcXNGaW5TWXJiVHFjTTdPVUlTYXQxS0ZLbkVZMEczalorbTd1UllYaUlNMkQyQkYvVWNzMEpFTmFzbG51NXBqR1BZS2dBMnMva0s1a0ExTGhwL3RBd1NVUTdqTVBpalJSOUlOSDNNRjVhNTg2ZDJvTVlKVVhrbENMYjdaVDV1TkpWUE1vSldOMStDdTgzZU9uZ0VYSk9HOEZEZHFVVHRUVFpsTXNLcGJyYUl2am85NiIsIm1hYyI6IjhkN2FhNWQ4ZTVkYzU3M2E5NzM1YjFhOTUxNDUzNDIyOTE4NjFlZmFmNDg1OTQ0MTU5Y2YzODkyYjYzZjdkNzEiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6IkdUT081Q3JGeGcrRXVpbDZOQTVUTnc9PSIsInZhbHVlIjoiV0JyZERiNEtJcjlBaE4vWG5IT3hLMXBaeEZRK3hBdEJrdmg2TXFYSG9paEF4TDE4V3Z6anpIWWF0cm1vR3lXV3BBQ2ZsbnR0R1RSeGNhUFZHWUI2bk1WdU90NEVtTnY5NC9LdEd1WGM2N3l4YXMxekdHR2xQNU1EdVpOOHl1WW5HWmdWaXJMZWRxdkxJbnFWZkhuN05PaUlNSllKL1FqWnB5WkJraTBneDNIQ3d4M2tMSzNCM0xGSy85VFR1UGpZSlRvY2VLYldZMDdsRVZLUVRyZXpNRFZST29PQnh0WU9OWW8rU0FabW83UkpTUUhIV0d5dGNLMk1ZZHRNelUzc0VUMkl2RXRhbmhrSWtZcnlWektCWWZZaVdFSlE1bkExRGRvcFVJTlljYnh5R3pNRlZqOXFNaTVGV2lOR3VIbU9MTkpFOHRsWEFzaVovMy9WcG03ZldUZFlNSG5nM2pJU0ppVXpEa3dGL2xtbzE2SjQyUWk4T09SU3FDTzFFbDdNVExidWhRdU5TaFkrZ3REMDk5dmFJTzU0SktUa1hzY2JWZE82SGJ3NEQ5TDJBRTEvRCtsTlBsY2dWRGEzRzk3T2xFS05PRzVWeEdEeGtGV2V1OWU4aTNvQ2lreGdFbTVQVHl5Rmlsbzdzby9LeU9JUXVSWGhiZHlCZi9DcmQ0b05jRDgxZmlvYW82ay96Z2lIWW8wZHlwTXY3dUZGaEEyL0YvZkt6OUlTSzNqY1FOTnY5aWpwTzlOQ0x4cW1yZmxQSlFuQjFDWjBwcHBLSDNubjRUNTYrdWZGRWlwa3Z0S29RcE0wK2taczREWVlNSTJQV0pxL3NuWUJHNWFUVU00eiIsIm1hYyI6IjIzZTNkY2Q2ODFjODhhM2VmYzM3ZDM2N2Y5OWZhNzFmODkxZGYzNzkyZGMzYjQwNzExN2EyYzBiNTdiNjQwZWYiLCJ0YWciOiIifQ==
18+