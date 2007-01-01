В Обнинске улицы уберут к концу апреля

В городе прошел очередной выезд комиссии по контролю за содержанием автомобильных дорог.

Участники осмотрели улицы Курчатова, Маркса, Энгельса, Борисоглебскую и Северный въезд, где сейчас активно идут работы.

Заместитель директора МАУ «Благоустройство» Галина Королёва рассказала, что на прошедшей неделе смёт убирали на улице Университетской, Ленина, Цветкова, Усачёва и в Кабицыно. В планах – уборка на Маркса и Ленина.

- Сейчас готовимся в 9 мая. До конца апреля приведем улицы в порядок, - приводит слова Королевой городское Собрание.