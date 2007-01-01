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Обнинск

Мусор убрали на четырех улицах Обнинска

Дмитрий Ивьев
28.03, 09:00
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В четверг, 27 марта, субботники прошли на Кутузова, Гурьянова и проспектах Маркса и Ленина, сообщили в городской администрации.

За день собрано более 40 кубометров мусора.

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