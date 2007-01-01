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Обнинск

В Боровске установили новые мусорные контейнеры

Дмитрий Ивьев
28.03, 08:48
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Фото: РИЦ Боровского района.
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Они появились на месте сгоревших в микрорайоне Роща, сообщили в РИЦ Боровского района.

Подрядчик убрал завалы мусора, которые образовались за последнее время.

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