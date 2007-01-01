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Обнинск

В Обнинске автобусы украсили к 80-летию Победы

Дмитрий Ивьев
28.03, 08:02
0 298
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Символика появилась на пяти единицах транспорта.

Эти автобусы с 28 марта работают на разных маршрутах, сообщили в «Обнинском городском транспорте».

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