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Обнинск

У жителей Обнинска арестовали четыре машины

Совместный рейд в наукограде провели сотрудники ГАИ и судебные приставы.
Дмитрий Ивьев
27.03, 10:21
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Инспекторы останавливали автомобили, за водителями которых числились задолженности.

На четыре машины наложили арест – это «Ниссан», «Фольксваген», «Вольво» и «Лада».

- У владельцев данных транспортных средств были задолженности по налогам, кредитам и штрафам на суммы от 30 до 750 тысяч рублей, - рассказали 27 марта в управлении ФССП по Калужской области.

Если хозяева машин не погасят долги, автомобили выставят на торги.

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