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Обнинск

В Боровске сносят двухэтажный дом

Дмитрий Ивьев
27.03, 08:43
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Работы проходят на улице Фабричной.

В четверг, 27 марта, фото опубликовал РИЦ Боровского района.

Ранее аварийный дом был расселен.

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