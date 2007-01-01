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Обнинск

В Обнинске мусор убрали с четырех улиц

Дмитрий Ивьев
27.03, 07:03
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В городской администрации рассказали, где проходили субботники 26 марта.

Управляющие компании привели в порядок территории на проспектах Маркса и Ленина, а также улицах Комарова и Гагарина.

Собрано более 30 кубометров мусора.

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