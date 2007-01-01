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Обнинск

В Обнинске водители просят изменить график работы общественного транспорта

Дмитрий Ивьев
26.03, 15:10
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Внести изменения в расписание хотят не только пассажиры, но и водители, сообщили 26 марта в «Обнинском городском транспорте».

- Иногда водители вынуждены торопиться, чтобы не выбиваться из графика, - рассказал руководитель транспортного предприятия Владислав Егоров, - ускорение неизбежно сказывается на комфорте пассажиров, торможения становятся более резкими, например. Водители предложили сегодня увеличить временные интервалы между остановками.

Прислушаются ли к этим аргументам, пока не уточняется.

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