В Обнинске водители просят изменить график работы общественного транспорта

Внести изменения в расписание хотят не только пассажиры, но и водители, сообщили 26 марта в «Обнинском городском транспорте».

- Иногда водители вынуждены торопиться, чтобы не выбиваться из графика, - рассказал руководитель транспортного предприятия Владислав Егоров, - ускорение неизбежно сказывается на комфорте пассажиров, торможения становятся более резкими, например. Водители предложили сегодня увеличить временные интервалы между остановками.

Прислушаются ли к этим аргументам, пока не уточняется.