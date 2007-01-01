В Обнинске осталось 12 участников Великой Отечественной войны
В среду, 26 марта, соответствующую информацию опубликовало городское Собрание.
К 80-летию Победы участники и инвалиды ВОВ получат по миллиону рублей.
- В Обнинске к такой категории относятся 12 ветеранов, - говорится в комментарии городского Собрания.
Кроме того, 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.
Труженики тыла получат по 55 тысяч рублей.