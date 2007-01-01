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Обнинск

В Обнинске осталось 12 участников Великой Отечественной войны

В среду, 26 марта, соответствующую информацию опубликовало городское Собрание.
Дмитрий Ивьев
26.03, 12:51
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К 80-летию Победы участники и инвалиды ВОВ получат по миллиону рублей.

- В Обнинске к такой категории относятся 12 ветеранов, - говорится в комментарии городского Собрания.

Кроме того, 80 тысяч рублей получат участники и инвалиды Великой Отечественной войны и их вдовы, граждане, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда», и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей.

Труженики тыла получат по 55 тысяч рублей.

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