В Обнинске угонщики откатили машину на место и унесли документы

Полиция завершила расследование уголовного дела, рассказали 26 марта в УМВД по Калужской области.

Двое мужчин из Брянской области работали в Обнинске. Одному 20 лет, другому – 39. Как-то они купили спиртное и в качестве стола использовали капот чужой машины.

Это заметил знакомый владельца автомобиля. Он сфотографировал непрошенных гостей и выслал снимок хозяину машины. Тот вскоре приехал, но нашел автомобиль не на прежнем месте.

Замок и руль были повреждены, а находившиеся внутри документы пропали.

Как оказалось, собутыльники ножом повредили замок, завели машину, но проехать смогли лишь несколько метров. Затолкав авто на парковку и забрав документы, они ушли.

Теперь преступникам грозит до семи лет колонии.