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Обнинск

В Обнинске заменили 200 метров водопровода на улице Белкинской

Дмитрий Ивьев
26.03, 10:52
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Работы там продолжаются.

Всего будет около 1500 метров новой трубы.

- Ведем работы в колодцах, и готовимся к дальнейшей прокладке трубопроводов, - сообщили 26 марта в филиале РИР.

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