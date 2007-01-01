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Обнинск

В Обнинске хоккеисты «Олимпа» сыграют в Кубке Губернатора

Дмитрий Ивьев
26.03, 07:20
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Фото: Олег Сердюков.
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В ближайшее воскресенье, 30 марта, состоится игра против «Ермолинских Воронов» из Боровского района, сообщили в администрации наукограда.

Начало встречи - в 12:45.

Вход для зрителей будет свободным.

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