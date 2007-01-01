+2...+3 °С
Прислать новость
Свернуть
Главная Новости Обнинск В Балабаново сбили пешехода
Обнинск

В Балабаново сбили пешехода

Дмитрий Ивьев
26.03, 07:46
0 328
Фото: ГУ МЧС по Калужской области.
Читайте KP40.RU:
Telegram Дзен Вконтакте Одноклассники

ДТП произошло около 20:40 во вторник, 25 марта.

По предварительным данным, человек попал под колеса «Киа» на улице 1 Мая.

Информация о состоянии пострадавшего уточняется.

Новости по тегу
дтп
Лента настроения
0 оценили
0%
0%
0%
0%
0%
0%
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Поделитесь с нами
Обсудить новость
Партнёрские новости
Всего: 0 комментариев
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь
eyJpdiI6IkFmUUIzY0pOVWZaZHhla1BVNXVia3c9PSIsInZhbHVlIjoiUGZMODBsTklPbmJtb3BGekthS3Juci9uYnZuZHN3NFRXSHBXQVhXK2RCWXdHUE4vODd6K2MyRENnbnNmYjl4QnVZdm9iSUVnSHZ3UDJ3cUhUTThMd2p4d285QjZLRlhSYjU2Q0xjWGgrOTVEaXVYbmg4QjhzZDZJcGJpdDJWdzV0RDZpWkExNHRNNjVUUCs1WXlCekZ1US80QUczNHgyOTRHdmhSK2lkU1VCOVFLNEwzeEFXRWdWTVlVc0FzRmhKUGVleEkyNU9kT3QzYkFvbW0wcDdLbitoVDFwZElhSEFlRGt6VHJGWEFqYjE5cXZXUlJQNjlmRG5mYzJGTnVRM0wyaFFIdjhXdkxMK29XVWwraHc0RnNRUERpS2JrQzljTm1sU2ZISzJUdVVWNEZwYlQ1SGI0QzNzMU1WMlo2U1MwSG4xV1YzMGFEZzNReS9STW5hZTZPMEc5ZkExWk16Nmg5dGFxWlVQejRQa1NmdXFBYU9mc2tBNkUxWjNndHpqZlBTbncrRVFYNS84eDQvcE92UEFiaXM0cjZ5UVBrWW5TUDREQjNQNHZNTzg3Z1AxZFZ2TnV1M2dPZnJtd0tMQyIsIm1hYyI6IjZmNDRiZTM5NWJmY2YyZTVmYjczY2QwMmFjNmNiYzY0Y2M3MWY2NGNkZmNkNmM4ZjdmYTEyYzU1YWE4MTFlMDYiLCJ0YWciOiIifQ==
Новости компаний
eyJpdiI6ImJXMUlTemxrcmZEMVNlajJqODhIU3c9PSIsInZhbHVlIjoiQ1dlcVVOV3FmYzRxalE3SmtoemJ0bTZZZjV1aDZaZFdSM1ZDVXNCZGFhN3lJbG1wRm5mK2d1OERMTVNWZitFWk4zQzAvSmpDZHVEdUpuNVQ4RHBRSDJMMTdtTHFxbEdFYkJwdWxXc3dwYWhVazJCZi9GUTFRUEZabVRKdEpselNiV3g4bXY0NWRDZklJNmpwb1FxQ1U2WlFaVTQ0Z3pLS0sveVpoOEF0WDZScmY3VHAxemlCTmFrbnJxTmQ0VlBsYU9IdWQ3SXVBYkdTV0ZLZmZMOTlXTWQ2NUtjWDBxK3cyS1BFbC9QV0N6TDJRTkh1emQ1VW5maVN1TXVYLzJEVXZINUwzbkhwL0Q1cnVjL0NiYlplTjk1SWFpN0R5RmNyMkxvOC9ybEVHaDMyOE14dzl6UC9JWHRjemlBNHRxaFNmNWs1TmpwSzVoaXc4VTBkMVZrTWcyMGdHekhlM05FVk1LLzV6QnQ0dytkRDFsbVpxMzcydHZLb1VidkZzL2VvZExjYkZlQUtENWd1MDd5Wi9Kcm9jSFEraCtMTjhveklxSDl1bk1xK0hjVnB4bG8zU0kvQmVOS3haeitaWGt3TFd2TXBHU1lscFVNbEwvUEJ3RVg4ZG9pQ1MzWGMreXhGcHozSEMvZG44VTFyeUhST3ZXL21NMTNNMkVVTGQzQWVFanFKcEVJclZCbjFVemRqeWtxbzhvcUNOOTZXSThxdTJUMzdKQXlXcDVlRzJ0SVo0Y3FCaEJZV3JjcHBpY1FpRDdWVnU5eHlETWdPaStldDdZVFNTY3ZYQ05IcHI4SHFYYm9STXltNzJwcWZ2WkVlQ3FwQ3NCSkxmbkRqU3AxRCIsIm1hYyI6ImMzYzg0NWFlOWU4MjIyYjJjMjU2NDlmZDE5ZDNhNjA1MTVhYTU4ZWI5YTJlNGM5MjE5NGRjNGYyMmMwMDc3Y2MiLCJ0YWciOiIifQ==
18+