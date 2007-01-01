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Обнинск

В Обнинске увеличили размер выплаты многодетным семьям

Во вторник, 25 марта, прошло заседание городского Собрания.
Дмитрий Ивьев
25.03, 16:07
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Депутаты проголосовали за увеличение размера выплаты многодетным семьям, которые хотели бы отказаться от бесплатного земельного участка в пользу денежной компенсации.

Размер этой выплаты из регионального бюджета составляет 150 тысяч рублей. Депутаты наукограда решили добавить к этой сумме еще 200 тысяч из городской казны.

Средства можно будет направить на приобретение жилья или погашение ипотеки.

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