В Обнинске увеличили размер выплаты многодетным семьям

Во вторник, 25 марта, прошло заседание городского Собрания.

Депутаты проголосовали за увеличение размера выплаты многодетным семьям, которые хотели бы отказаться от бесплатного земельного участка в пользу денежной компенсации.

Размер этой выплаты из регионального бюджета составляет 150 тысяч рублей. Депутаты наукограда решили добавить к этой сумме еще 200 тысяч из городской казны.

Средства можно будет направить на приобретение жилья или погашение ипотеки.